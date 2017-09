O Guia do Estudante (GE), da Editora Abril, atribuiu o “Selo de Estrelas” a sete graduações do Unifor-MG, reforçando a credibilidade da instituição. O Centro Universitário já teve seus cursos listados em várias edições.

Desta vez, as graduações que se destacaram e seus respectivos coordenadores são: administração (professora Jussara Maria Silva Rodrigues Oliveira); biblioteconomia (professora Margarita Rodrigues Torres); ciências biológicas – licenciatura (professora Lilia Rosário Ribeiro); direito (professor Fábio Antunes Gonçalves); engenharia ambiental e sanitária (professor Leyser Rodrigues Oliveira); fisioterapia (professor Wellerson Costa Faria); pedagogia (professora Neiva Maria Rodrigues Silva).

O diretor de redação do Guia do Estudante, Fabio Volpe, informou que a avaliação de cursos superiores se refere a 2017. Segundo ele, os dados serão publicados, junto com os demais cursos ofertados pelo Unifor-MG, na edição GE Profissões Vestibular 2018. A publicação passa a circular a partir do dia 16 de outubro deste ano.

O Guia do Estudante avalia, desde 1986, os cursos superiores do país, utilizando dados institucionais. A verificação é constituída por questionários que levam em consideração a qualificação do corpo docente, o número de doutores, a exclusividade dos professores ao curso, a produção científica e a relação entre graduação e pós-graduação. Todos esses dados são analisados por profissionais selecionados entre professores, coordenadores de curso e avaliadores do Ministério da Educação (MEC).