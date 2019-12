As Guias da Previdência Social para quitação de parcelamentos previdenciários serão emitidas agora pela internet ou nas unidades de atendimento da Receita Federal a partir de fevereiro do ano que vem.

A GPS, como é conhecida, é o documento utilizado para pagamento do seguro recolhido pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).

As instruções estão no portal da Receita, no endereço receita.fazenda.gov.br. A emissão do documento poderá ser feita no portal e-CAC, no menu “pagamentos e parcelamentos”.

As prestações podem ser quitadas por meio de home banking, ou seja, uma página da internet de navegação segura do banco, ou em terminais de autoatendimento.