O projeto Música do Bem, que faz parte das iniciativas culturais apoiadas pelo Tatame do Bem recebeu a doação de uma guitarra nesta semana.

O instrumento foi doado pelo jovem formiguense Marcelo Borges e a indicação foi feita pelo músico André Gouvêa.

A guitarra foi entregue ao criador do projeto, André Monteiro e levada à loja especializada Mundo da Música, onde recebeu manutenção dos empresários Anderson José de Souza e Deivdy Eduardo Alves.

O presidente do Tatame do Bem, Rodrigo Assalin agradeceu a todos que contribuíram para que a doação fosse efetivada. “Desde o menino que tão generosamente doou a guitarra, a quem indicou, quem buscou e aos técnicos do Mundo da Música que fizeram a manutenção, gratuitamente. Saibam que este gesto irá fazer a diferença na vida de crianças que sonham com a música e não têm condições de adquirir um instrumento desse porte. Gratidão”, disse Rodrigo.