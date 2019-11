Uma das participantes do “Troca de Esposas”, versão repaginada do “Troca de Família” da RecordTV , Aritana Maroni tem aproveitado a vida fora do confinamento para dar uma atualizada no roteiro cultural.

arrow-options Foto Cleomir Tavares – DivulgaçãoJPG Gutto Soares é ladeado pelo casal Paulo Rogério e Aritana Maroni

Na semana passada, a filha do empresário Oscar Maroni, que integrou o elenco do “Power Couple Brasil” em 2018, de “A Fazenda” em 2017 e do “MasterChef”, na Band , em 2015, aterrissou no Spazio Olímpia, em São Paulo, com o marido, o administrador Paulo Rogério, para prestigiar o coquetel de lançamento do DVD de Gutto Soares, “Live In Goiânia”.

Outros nomes conhecidos do público também marcaram presença: caso de David Brazil, Gominho, Ronan Oliveira (ex-BBB) e Fabíola Reipert, do quadro “A Hora da Venenosa”, a pedra no sapato da Globo . Ao fazer Stories no Instagram, a jornalista brincou: “O Gutto não é a cara do Luan Santana? Eu achei”. Já Gominho comentou: “Meu lindo Gutto Soares, obrigado pelo convite para conhecer seu som, que nos encontremos mais e mais e sempre nessa onda boa”.

Mas voltando a falar sobre o que rolou na festa, o anfitrião dançou, tirou fotos e se divertiu muito ao lado da família e dos amigos. Um dos pontos altos foi a apresentação da música de trabalho, “Coração no 150”, feat com Dynho Alves e MC Mirella. “Que noite”, elogiou David.





Ao postar fotos nas redes sociais, o sertanejo não economizou elogios: “Só tenho que agradecer a Deus, aos que compareceram, aos que acompanharam de longe e aos que mandaram energias positivas. Duas canções já estão na boca do povo”. E as lembrancinhas? Tinha de tudo: de boné personalizado a bolsa em formato de violão com o nome do artista, confeccionada pela empresa Maurici Machado. Por fim, uma das faltas sentidas foi a do apresentador Leo Dias, do programa “Fofocalizando”, do SBT , que constava no convite como uma das presenças confirmadas.

Realizando sonhos

arrow-options Foto – Osmar Lucas Ivan Parente

O currículo é vasto, mas, apesar de toda a vitrine, é no teatro que Ivan Parente mostra mesmo a sua força. Neste momento, ajuda a contar a história de “Madagascar”, festejada animação que a DreamWorks lançou em 2005 e que se desdobrou em quatro filmes. Ele faz parte do elenco de “Madagascar – Uma Aventura Musical”, montagem que chegou pela primeira vez e oficialmente ao país em 11 de outubro, no Theatro NET São Paulo.

“O maior desafio é manipular a cabeça e sincronizar tudo, o canto, a dança, a interpretação e nossos movimentos – meus e do girafa Melman, que é uma graça”, comemorou. Mas engana-se se quem pensa que as novidades param por aí! Apaixonado pelo fazer artístico, Ivan alterna seu tempo entre as apresentações do espetáculo e as gravações de “As Aventuras de Poliana”, do SBT , na qual dá vida ao personagem Lindomar.

“A visibilidade que a novela dá para o artista que eu sou é fantástica, sinto que agora as pessoas me conhecem em um outro nível”, finalizou.

Casal na arte e na vida real

arrow-options Foto Shalimar Winkler Kiara Sasso e Lázaro Menezes

A química entre Kiara Sasso e Lázaro Menezes em “As Aventuras de Poliana”, do SBT , só confirma o estudo realizado pela Universidade de Utah, nos Estados Unidos, que diz que “trabalhar no mesmo local faz com que os parceiros entendam melhor a rotina, os problemas e os horários um do outro, criando mais empatia”.

Para quem não sabe, eles também estão juntos na criação do musical “A Casa das Sete Mulheres”. No projeto, não só serão os adaptadores, mas também farão a codireção e integrarão o elenco. A estreia está prevista para 2021. Soma-se a isso o enredo mais desafiador e importante de suas vidas: serem pais.

“A gravidez era algo que queríamos muito. Tentamos quatro anos sem sucesso e buscamos a fertilização in vitro. A Luna já estava programada há tempos e nós estamos absolutamente radiantes, curtindo cada mexida na barriga, cada foto e cada peça de enxoval. É muito amor envolvido”, falou a futura mamãe. Para registrar essa fase tão especial e desejada, os atores realizaram um ensaio no estúdio da fotógrafa Shalimar Winkler, no Brooklin, na zona sul de São Paulo. “Foi além das minhas expectativas. A Shalimar é muito criativa, ama o que faz e isso transforma a experiência em algo ainda mais especial”, derreteu-se.

Só dá ela!

arrow-options Rogério Tonello Nicole Bahls

Seja por lazer ou a trabalho, Nicole Bahls não esconde sua paixão por fotografar e conhecer novos lugares. Estrela da nova campanha da Massam Fitness, a modelo embarcou para Goiás e não poupou na criatividade e liberdade na hora de registrar (e postar no Instagram) alguns pontos turísticos de lá: no Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, por exemplo, exibiu a boa forma com peças da nova coleção da marca.

“Sempre que realizo um novo trabalho, gosto de acompanhar o resultado. Acho importante a interação com a equipe para que tudo fique lindo”, disse à coluna. No entanto – ainda bem -, Bahls tem energia e disposição para muito mais. Desde sua vitoriosa participação no reality show “Power Couple”, da RecordTV , ela não para: na última terça, dia 29, por exemplo, foi uma das apresentadoras do “Prêmio Multishow”, sendo responsável pela live.

Sessão autógrafo

arrow-options Divulgação Luciano Nassyn, ex-Trem da Alegria

Luciano Nassyn acredita no poder das terapias vibracionais e, mais do que isso, ajuda a promovê-las. Foi pensando nisso que o terapeuta, comunicador da Rádio Mundial e eterno integrante do Trem da Alegria, um dos grupos infantis mais adorados da década de 1980, escreveu “O Portal Multidimensional – Além da Magia e do Orbe Terrestre”, que foi lançado nesta segunda-feira, dia 28, na Livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista, em São Paulo.

“Que o Universo me conceda a graça de ser o primeiro de muitos livros. Logo mais estará à venda em todo o Brasil. Gratidão! Gratidão! Gratidão!”, escreveu o artista no Instagram, sem esquecer de mencionar o apoio da Editora Madras, que, aliás, destacou que “esta obra nos faz refletir sobre as mensagens enviadas pelas mais sutis camadas de seres ultrafísicos que nos guiam e nos protegem em nossa escala evolutiva” e “que os mistérios são revelados e suas entrelinhas, desmistificadas”.

Faca de dois gumes

A exposição da imagem nas redes sociais tem vários aspectos positivos, mas seu mau uso pode gerar sérias consequências. Que o diga uma celeb, que não teve um de seus contratos renovados por conta dos últimos acontecimentos em sua vida pessoal. Até onde se sabe, a ideia inicial era dar prosseguimento ao trabalho e efetivá-la no posto de garota-propaganda. Mas um dos diretores da empresa bateu o pé e preferiu não arriscar. Tudo por conta da repercussão na mídia. Xiii…

Conta Bandeira

arrow-options Divulgação Mais destaques da coluna de Marcelo Bandeira





Após dois meses do nascimento de sua filha, Vitória, Amanda Françozo voltou a gravar a atual temporada do “Revelações Sertanejo”, da TV Aparecida, no Vale do Paraíba. Mas a apresentadora, que mora na capital paulista, fez questão de levar a menina a tiracolo. Não preciso nem dizer que a presença da linda bebê agitou os bastidores, né? As duas visitaram as produções e posaram para fotos. “Entre um intervalo e outro, mamou no camarim e eu pude ficar pertinho dela”, detalhou a beldade, que no palco do auditório da emissora, mostrou já estar em excelente forma física.

Esposa do cantor Hudson, que forma uma das duplas sertanejas mais consolidadas do Brasil com o irmão Edson, Thayra Cadorini não cabe em si de tanta felicidade. O motivo? A participação na “Bancada do Bem” do Teleton. “Sempre assisti ao programa em casa e fiquei muito feliz com o convite. É muito gratificante contribuir com AACD, porque sabemos da seriedade e o comprometimento que a instituição cuida das crianças e das famílias. Todos sabemos do carinho e amor que eles oferecem”, declarou a influencer.

Com o sucesso de “Topíssima”, da RecordTV , não é de se estranhar que seus atores atraiam a atenção de grifes e marcas para a realização de trabalhos, não é? Que o diga Myrella Victória, a intérprete de Jade, que armou um “encontrinho” com os fãs. Quando? No último domingo, dia 27, no espaço de coworking do Shopping Metropolitano Barra, na zona oeste do Rio. Além de posar para fotos, responder perguntas e falar da coleção de semijoias “Myrella Victória by MonteSanto” que lançará em dezembro (e fotografará no próximo dia 9, em São Paulo), a atriz mirim ainda realizou um sorteio para os 50 primeiros convidados que apareceram por lá.

Troca de experiências é fundamental para o crescimento pessoal de quem quer que seja. Que o diga o tatuador carioca Yurgan Barret, que criou projeto para reconstrução de mama de mulheres vítimas de câncer. Após passar por Florianópolis, a 4° edição do “Y Rosa” retornou ao Rio de Janeiro nos dias 25 e 26 de outubro, mais precisamente ao Yurgan Tattoo Studio, com novos serviços, como sobrancelha fio a fio e palestras conduzidas pelo Instituto Vamos Viver. Soma-se a isso, bate-papo com a enfermeira e estudante de psicologia Katerine Maurente sobre “como lidar com as diferentes emoções após o câncer de mama”.

Os problemas relacionados com a saúde emocional nas escolas têm sido um grande desafio nos últimos anos. Por isso, a apresentadora Keila Lima, que está à frente do vespertino “De Bem com a Vida, da Rede Gospel de Televisão , fez questão de conhecer a fundo essas dificuldades: criou uma pauta sobre o tema e convidou a psicóloga e escritora Rosemary Andriani para falar mais de seu trabalho e também de seu recém-lançado livro. Foi um sucesso só!

