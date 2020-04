A vacinação contra a gripe H1N1 começou no dia 23 de março, mas ao longo das semanas a quantidade de doses enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde (Ses) ao município está diminuindo e poderá ser insuficiente.

De acordo com a administração municipal, a Secretaria de Saúde recebeu três lotes da vacina com uma diminuição considerável no número de doses de uma semana para outra. “Primeiro recebemos três mil doses, depois 2.100 e por último 1500”, comentou o chefe de Gabinete Marden Lima.

Um dos bairros onde as vacinas poderão terminar bem rápido nesta semana é o Bela Vista. Foram encaminhadas para o posto de saúde do bairro apenas 60 doses.

Um novo lote de vacinas deverá chegar ao município no dia 15 de abril, mas não é possível precisar a quantidade.