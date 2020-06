Desde a inauguração do Mineirão, em 1965, e da conquista da Taça Brasil pelo Cruzeiro, um ano depois, o futebol mineiro mostrou ao país que poderia ser uma alternativa ao eixo Rio-São Paulo e ceder jogadores de qualidade à Seleção Brasileira.

Pela primeira vez, os clubes do estado tiveram quatro atletas convocados para uma Copa do Mundo: o zagueiro Fontana, o volante Piazza e o atacante Tostão, do Cruzeiro; e o atacante Dadá Maravilha, do Atlético.

Do quarteto, Tostão foi o único que havia sido convocado e feito gol quatro anos antes, no Mundial da Inglaterra. Mas o craque celeste – um dos maiores ídolos do futebol mineiro – não tinha vaga assegurada no México por motivos médicos. Em 1969, ele havia recebido uma bolada no olho do zagueiro Ditão, do Corinthians, e teve de passar por cirurgia em Houston. Ele só voltaria a jogar três meses antes da competição e só recuperou a vaga de titular ao lado de Pelé dias antes do embarque.

Tostão fez dois gols e foi o destaque na vitória sobre o Peru por 4 a 2, pelas quartas de final. Mas foi o lance de gênio contra a Inglaterra – quando aplicou uma caneta em Bobby Moore – no gol da vitória marcado por Jairzinho, que garantiu o prestígio ao jogador até o fim do torneio.