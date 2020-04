Hoje com seu gramado totalmente tomado por um dos hospitais de campanha de São Paulo, no combate ao novo coronavírus, o Pacaembu, um dos principais palcos do futebol brasileiro, completa 80 anos nesta segunda-feira (27).

E o Atlético faz parte do início dessa história, pois fez contra o Corinthians, naquele 27 de abril de 1940, o jogo de fundo da rodada dupla que apresentou aos torcedores paulistanos o então Estádio Municipal.

Foi o segundo estádio inaugurado por atleticanos e corintianos, que 11 anos antes tinham feito a primeira partida do Estádio Antônio Carlos, que o Atlético ergueu em Lourdes.

E o placar do Pacaembu foi o mesmo do confronto de 1929, em Belo Horizonte, mas ao contrário. Na sua casa, o Galo fez 4 a 2, com show de Mário de Castro. Em 1940, na capital paulista, o então tricampeão paulista devolveu o score.