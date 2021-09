O presidente da República, Jair Bolsonaro, participará nesta segunda-feira (13), a partir das 16h30, no Palácio do Planalto, do anúncio do Habite Seguro, programa da Caixa que vai oferecer condições diferenciadas de crédito imobiliário a profissionais da segurança pública.

De acordo com a Secretaria de Comunicação do Governo (Secom), estarão presentes ao evento o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

“O programa beneficiará profissionais de segurança pública e defesa social com subvenções financeiras e condições diferenciadas de crédito imobiliário para aquisição da casa própria”, diz nota da Secom enviada à imprensa.

O Habite Seguro é um aceno aos profissionais de segurança pública enquanto Bolsonaro tenta reunir apoio da categoria, considerada importante para seus planos de reeleição e comumente agradada pelo Planalto. Em 2019, membros das Forças Armadas, policiais militares e bombeiros ficaram de fora da Reforma da Previdência aprovada pelo Congresso.