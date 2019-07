Preso pela Polícia Federal, Walter Delgatti Neto contou em depoimento que a ex-vereadora, ex-deputada federal e ex-candidata a vice-presidente Manuela D’Ávila (PCdoB-RS) foi a intermediária que o colocou em contato com o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil. O repórter Mahomed Saigg, da TV Globo, teve acesso com exclusividade ao depoimento.

Delgatti Neto disse que, em 12 de maio, Dia das Mães, ligou para Manuela afirmando que tinha o acervo de conversas de integrantes do Ministério Público e que precisava do telefone de Greenwald (o Intercept só começaria a publicar essas conversas em 9 de junho, com diálogos atribuídos ao ministro Sérgio Moro e procuradores).

Segundo Delgatti, ele percebeu que Manuela D’Avila não estava acreditando nele e, por isso, enviou a ela uma gravação de áudio de dois procuradores (leia a íntegra do depoimento dele).

Em nota divulgada em rede social na noite de sexta (26), Manuela D’Ávila disse que repassou o contato do jornalista do Intercept Brasil, Glenn Greenwald, a um hacker que invadiu o celular dela.