Sem desvendar o ataque hacker ao Ministério da Saúde, realizado na sexta-feira (10) e que ainda mantém sites da pasta fora do ar, a Polícia Federal foi alvo de cibercriminosos na noite dessa terça-feira (14). Eles também derrubaram a página da corporação.

Ainda não se sabe se são os mesmo que vêm causando estragos nos sites de órgãos do governo federal, mas o Lapsus$ Group, grupo hacker que assumiu o ataque ao Ministério da Saúde, comentou sobre a falha no site da PF.

“RIP PF”, escreveram mais cedo os invasores em um grupo de mensagens divulgado pelos próprios hackers no site do Ministério da Saúde, usando a sigla para “rest in peace” (descanse em paz, em inglês). Na segunda-feira (13), o Lapsus$ publicou nesse grupo que o site da PF “parece não funcionar mais”.

ConecteSus continua inacessíveis e outros sites são invadidos

Assim como as plataformas do Ministério da Saúde, que ainda não voltaram a funcionar plenamente, outros sites hospedados no gov.br registraram instabilidade na manhã dessa terça. Entre eles o site do Palácio do Planalto, onde é divulgada a agenda do presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras ações da Presidência da República.