A queda de um helicóptero perto de Marselha na noite de domingo (1º) matou três socorristas que trabalhavam no resgate de pessoas atingidas por uma série de enchentes no sul da França.

De acordo com a imprensa francesa, 13 pessoas estavam na aeronave que se acidentou. Os mortos são o piloto, um mecânico e um bombeiro.

O helicóptero voaria para uma região afetada pelas enchentes, mas precisou mudar de rota quando uma tempestade se aproximava. As autoridades francesas ainda investigam as causas do acidente.

O presidente da França, Emmanuel Macron, lamentou o desastre em mensagem no Twitter.

“Aos seis colegas bombeiros e socorristas e às suas famílias, estejam seguros do apoio da nação que eles [as vítimas] tanto serviram”, afirmou.

Enchentes na França