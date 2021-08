Um helicóptero do Exército caiu em uma fazenda na cidade de Careiro da Várzea, interior do Amazonas, no fim da manhã desta sexta-feira (13).

Havia seis pessoas na aeronave, todas militares, e, uma delas, morreu. O restante da tripulação foi levado ao Hospital Militar da Área de Manaus. As informações são do Comando Militar da Amazônia.

O acidente ocorreu durante uma forte tempestade no município e, a aeronave, caiu cerca de cinco minutos após ter decolado, em Manaus, capital do Estado.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento quando o helicóptero é derrubado.