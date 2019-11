A Fundação Hemominas divulgou um comunicado nesta segunda-feira (11) convocando doadores de sangue. O apelo volta-se especialmente para voluntários do grupo “O” negativo. De acordo com a Fundação, esse tipo sanguíneo é fundamental em casos de cirurgia e outras emergências, por isso é imprescindível que haja estoque suficiente dele.

A rede Hemominas registrou uma queda de mais de 50% no estoque do sangue “O” negativo em todo o estado, e é necessário que a situação seja normalizada para que a Fundação possa manter o número estratégico de bolsas de sangue para atender a demanda de pacientes.

Às vésperas de feriados, a probabilidade de que haja redução no número de doadores é grande. Por isso, a Fundação Hemominas reitera o pedido de que, antes do feriado da Proclamação da República, na próxima sexta-feira (15), as pessoas compareçam a uma unidade da Fundação e doem sangue.

Os estoques que estão em estado de alerta são: