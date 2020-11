A Fundação Hemoninas divulgou as datas das coletas externas de sangue do mês de novembro para cidades do Triângulo Mineiro, Centro-Oeste do estado e da Zona da Mata.

Confira:

Centro-Oeste

A coleta externa do Centro-Oeste de Minas Gerais vai realizada no PACE do município de Bom Despacho, na Praça Olegário Maciel, 831, no Centro da cidade.

Os interessados em doar devem comparecer à unidade no dia 17 de novembro, entre as 8h e as 13h.

Triângulo Mineiro

No Triângulo Mineiro, as coletas externas serão realizadas no Posto Avançado de Coleta Externa (PACE) de Araguari, nos dias 12, 19 e 26 de novembro.

De acordo com o Hemominas, o horário de funcionamento da unidade é das 7h30 às 11h30, e o agendamento deve ser feito pelo número (34) 3690-3174.

O PACE de Araguari está localizado na Rua José Carrijo, 205, no Centro da cidade.

Zona da Mata e Campo das Vertentes

Barbacena

Em Barbacena, as coletas de sangue ocorrem nos dias 9, 16, 23 e 30 de novembro, no PACE do município.

Para doar, é necessário fazer um agendamento prévio, pelo número (32) 3339-2400. A unidade funciona das 9h às 15h.

O PACE de Barbacena fica na Rua Padre Toledo, no Bairro São Sebastião, junto ao hospital Santa Casa de Misericórdia.

Leopoldina

Em novembro, as coletas de sangue em Leopoldina são realizadas no Polo de Saúde, localizado na Rua Santa Filomena, 250, no Centro.

Os doadores podem comparecer à unidade entre 8h e 16h dos dias 5, 12, 19 e 26 de novembro.

Muriaé

Em Muriaé, as coletas serão realizadas nos dias 11, 18 e 25 de novembro, ao lado do Hospital São Paulo, na Rua Dr. Ivan A. Porcaro, Centro da cidade.

A unidade funciona das 7h30 às 15h.

Como doar?

Para doar, os candidatos devem ter idade entre 16 e 69 anos e pesar acima de 50 kg.

É importante estar alimentado e em boa condição de saúde e não comparecer às unidades caso apresente sintomas semelhantes aos da Covid-19.

Todas as condições e restrições estão disponíveis no site do Hemominas.

