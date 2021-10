A Fundação Hemominas divulgou, nessa sexta-feira (1º), as datas das coletas externas de sangue no mês de outubro em diversas cidades da Zona da Mata, Campo das Vertentes, Triângulo Mineiro e no Centro-Oeste Minas Gerais.

Veja os detalhes:

Zona da Mata e Campo das Vertentes

Barbacena

Em Barbacena, as coletas de sangue serão nas segundas-feiras deste mês, sendo nos dias 4, 11, 18 e 25 de outubro. O horário de atendimento é das 9h às 15h.