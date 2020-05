A Fundação Hemominas informa que, devido ao feriado de aniversário de Divinópolis, o Hemonúcleo do município estará fechado para os candidatos à doação de sangue nesta segunda-feira (1º). O atendimento volta ao normal na terça-feira (2).

Clique aqui para saber mais sobre os critérios para doação de sangue.

Agende sua doação

Com o objetivo de organizar o fluxo de atendimento, evitando aglomerações para que as doações de sangue ocorram da forma mais segura possível, a população deve agendar o procedimento on-line ou pelo MGapp. As unidades da Hemominas são ambientes seguros e estar saudável é uma condição básica para ser um doador.

Atenta às recomendações do Ministério da Saúde, a fundação intensificou as ações de higienização e prevenção. O uso do álcool gel / líquido 70% nas mãos é obrigatório para qualquer doador ou pessoa que entrar nas unidades; só serão aceitas caravanas de doadores de, no máximo, dez pessoas e as salas de espera e de coleta do sangue foram reorganizadas para garantir um distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas.

Mais informações pelo telefone(37) 3216-6513.

Fonte: Segov