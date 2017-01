A Fundação Hemominas convoca os doadores de sangue, fidelizados ou não, a doarem sangue. A fundação registrou queda de mais de 50% no estoque dos grupos sanguíneos nos bancos de sangue no hemocentro da região de Governador Valadares, no Território Vale do Rio Doce, no Leste de Minas Gerais.

As baixas, que atingem todos os tipos sanguíneos, são mais expressivas no estoque de sangue ‘O’ negativo (- 33,66%) e positivo (- 6,79%), ‘A’ negativo (- 19,31%), ‘B’ negativo (- 13,75%) e ‘AB’ negativo (- 32,65%). Além do período de férias e baixas de comparecimento, a Fundação Hemominas aponta a ausência ainda maior de doadores por conta do surto de febre amarela na região.

Neste momento, segundo o diretor técnico científico da Fundação Hemominas, Fernando Basques, duas ações são trabalhadas especificamente. A primeira, para fortalecer a captação em unidades da Hemominas que não têm surto de febre amarela. A ideia, segundo Basques, é que “essas unidades aumentem a captação, de forma a atender à demanda que surge nas regiões Nordeste e Leste do estado, e também parte do Sul, que estão entre os principais focos”, observa.

Outro ponto, já direcionado à população de Valadares e região, é garantir que os doadores locais realizem suas doações antes de tomarem a vacina contra a febre amarela. “É sempre importante que as pessoas, principalmente da região do surto, se vacinem. Mas, antes de se vacinarem, é preciso que compareçam a uma unidade e façam sua doação. Isto porque, após vacinadas, as pessoas ficam sem poder doar sangue por quatro semanas”, explica Basques.

Plano Relógio

O estoque vem diminuindo em todo o Estado, e é necessário que a situação seja normalizada para que a Hemominas possa manter o número estratégico de bolsas de sangue em Minas Gerais e, assim, atender à demanda de pacientes.

Para ampliar a coleta de sangue em momentos de crise ou eventos de grande porte, a Fundação Hemominas recorre ao “Plano Relógio”. Ativada em 2017, em função do surto de febre amarela, a ação busca aumentar o estoque estratégico da fundação em 20%.

Como o sangue é perecível e deve ser continuamente coletado para composição de estoques disponíveis, o Plano Relógio organiza as unidades em grupos com metas estabelecidas por períodos determinados. Vale lembrar que as plaquetas, por exemplo, são válidas para transfusão em até cinco dias após a coleta do sangue. Já as hemácias (parte vermelha do sangue), podem ser usadas no prazo de até 42 dias após a coleta.

“Estamos na primeira parte, para conseguir a coleta e um grande estoque. As ações vão caminhando de forma que cada região do estado consiga, durante mais tempo, fornecer para as unidades”, aponta o diretor técnico Fernando Basques. Com a intensificação regional e por um prazo determinado, lembra Basques, a população doadora voluntária pode participar sem esgotar a capacidade de oferta de sangue de um só município.

O Plano Relógio já foi testado, com sucesso, em Minas Gerais, durante a Copa das Confederações (2013) e Copa do Mundo (2014).

Contratação

A Fundação Hemominas abre, nesta terça (24) e quarta-feira (25), das 9h às 16h30, chamamento público para contratação temporária e imediata de profissionais, justamente em virtude da Situação Emergencial gerada pelo surto de febre amarela.

Neste período, a instituição receberá currículos dos profissionais para as seguintes funções:

Local de atuação : Hemocentro Regional de Governador Valadares

– Técnico de Enfermagem;

– Técnico de Patologia Clínica;

– Auxiliar Administrativo;

– Farmacêutico Bioquímico/Biomédico;

– Médico Clínico com Residência.

Local de atuação : Hemocentro Regional de Juiz de Fora

– Técnico de Enfermagem;

– Técnico de Patologia Clínica.

Local de atuação : Hemocentro Regional de Montes Claros

– Técnico de Enfermagem;

– Técnico de Patologia Clínica;

– Auxiliar Administrativo;

– Farmacêutico Bioquímico/Biomédico;

– Médico Clínico com Residência.

A contratação será por meio de contrato administrativo e por prazo determinado. O regulamento, modelo de currículo, entre outros detalhes, podem ser acessados neste link.