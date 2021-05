Os hipertensos precisam ter cuidados redobrados para não se infectar com a Covid-19. Esse grupo está mais propenso a desenvolver a forma mais grave da doença causada pelo novo coronavírus ou ter sequelas posteriores à infecção.



Em entrevista, Maira Polcheira, médica nefrologista do Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão (Cedoh), disse que, para evitar ou amenizar as complicações, é preciso que os pacientes com essa comorbidade mantenham o tratamento em dia.

A especialista explicou que ainda não se sabe por que o hipertenso é mais vulnerável, mas que as inflamações crônicas causadas no organismo afetam o coração e isso o torna um paciente de risco para a Covid-19.



Além disso, Maira acredita que há subnotificação de pessoas com pressão alta no Brasil. “Como a hipertensão, na maioria das vezes, não tem sintomas, se nós não tivermos o hábito de fazer consultas de rotina, a gente só vai diagnosticar quando ela estiver numa situação muito grave”, disse.

A médica esclareceu que, para evitar ou tratar a pressão alta, é importante adotar um estilo de vida mais saudável e ativo, além de diminuir o consumo de álcool, cigarro e sódio. Nesse sentido, a meditação pode ser uma aliada, ainda mais no período de pandemia e isolamento social.

Maira explicou ainda que a hipertensão está muito associada às doenças cardiovasculares, especialmente o infarto, ou o AVC, mas também pode levar a outros quadros.