Na última terça-feira (22) Paula Fernandes surpreendeu seus seguidores ao publicar, em sua conta do Instagram, um clique sensual. Mostrando parte do bumbum, a cantora escreveu: “Prometo prestar mais atenção nas miudezas, olhas o céu com mais delicadeza e ver o quanto é lindo”. A citação faz parte de canção Prometo , parceria da sertaneja com Kell Smith.

