A Bélgica anunciou neste domingo (20) que suspenderá os voos e trens provenientes do Reino Unido por um período mínimo de 24 horas a partir da meia-noite como uma “precaução” contra uma cepa infecciosa do coronavírus, de acordo com o primeiro-ministro Alexander de Croo. Ele afirma que o prazo pode ser estendido após estudos mais conclusivos.

A Bélgica segue o exemplo do governo holandês, que suspendeu até 1° de janeiro todos os voos de passageiros procedentes do Reino Unido, após a descoberta na Holanda de um caso de contaminação por uma variante do coronavírus que circula no território britânico.

A Itália também anunciou neste domingo a proibição de viagens áereas do Reino Unido devido à preocupação com a variante do vírus.

“Como governo temos o dever de proteger os italianos, por isso, depois de notificar o governo britânico, estamos prestes a assinar a cláusula de suspensão de voos com a Grã-Bretanha”, disse o ministro das Relações Exteriores, Luigi di Maio Di Maio. “Nossa prioridade é proteger a Itália e nossos compatriotas.”