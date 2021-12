A Holanda terá novo lockdown a partir deste domingo (19) e durante as festas de Natal e Ano Novo. A medida tenta impedir a evolução da quinta onda da Covid-19 e a forte progressão da variante ômicron, segundo o anúncio do Primeiro-Ministro holandês Mark Rutte neste sábado (18).

“Estou aqui esta noite com um humor sombrio. Para resumir em uma frase, a Holanda vai voltar ao lockdown a partir de amanhã”, disse o chefe do governo holandês, Mark Rutte, durante uma entrevista coletiva televisionada.

“Isso é inevitável com a quinta onda e com a ômicron se espalhando ainda mais rápido do que temíamos. Devemos intervir agora por precaução”, continuou o primeiro-ministro holandês.

Todas as lojas, restaurantes, bares, cinemas, museus e teatros não essenciais devem, portanto, fechar as portas de domingo a 14 de janeiro, enquanto as escolas devem manter suas portas fechadas até pelo menos 9 de janeiro, disse Rutte.