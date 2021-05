Um pedreiro que havia perdido uma carteira com R$ 1.170 e documentos pessoais no Centro de Belo Horizonte foi surprendido, no nesse sábado (15), com a devolução dos itens por um homem que os encontrou na rua. A boa ação foi apoiada pela Guarda Municipal da metrópole.

De acordo com os agentes, um transeunte, que não quis se identificar, localizou o dinheiro na avenida Santos Dumont, na esquina com São Paulo, e procurou a corporação para localizar o proprietário dos bens. Como não havia nenhum telefone para contato na carteira, o cidadão honesto entregou o material aos agentes, alegando que estava atrasado para um compromisso.

A Guarda, então, iniciou uma busca nas redes sociais pelo nome do proprietário dos itens. Por sorte, havia um número de telefone na internet e os servidores conseguiram marcar um encontro com o sortudo, o pedreiro Stênio da Silva, de 42 anos.

“Me ligaram falando que haviam achado minha carteira. Fiquei muito feliz. Não só pelo dinheiro, como também pelos documentos”, contou o trabalhador. Segundo ele, os R$ 1.170 eram a soma de duas semanas de trabalho e seriam usados para comprar um celular novo.