Um homem de 34 anos foi preso em Arcos por agredir o filho dele, de 8 anos, com um cinturão de couro cravado com metais. O menino ficou com vários hematomas pelo corpo e foi levado ao hospital da cidade para realização de exame de corpo de delito. O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (3).

A Polícia Militar (PM) informou que foi chamada pelo avô da criança, de 62 anos, relatando que o neto chegou em casa apresentando diversos ferimentos nas costas e nas pernas. Ele disse que é responsável pelo garoto, pois os pais são separados. Informou também que a criança vai para a casa do pai nos finais de semana e depois retorna para sua guarda.

O homem foi localizado e detido no bairro Esperança I. Ele confessou ter batido no menino com o cinturão por causa de uma desobediência. Disse ainda que fez isso justamente porque a criança havia saído em uma bicicleta sem a permissão dele.

Ambos os envolvidos foram encaminhados ao hospital para realização de exame de corpo de delito e, posteriormente, o pai da criança foi conduzido à delegacia regional em Formiga.

O Conselho Tutelar agora deve tomar as providências pertinentes junto ao Ministério Público e Poder Judiciário para que a criança não volte a ser vítima de agressões.