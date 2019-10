Um homem, de 31 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (18) em Divinópolis. Ele estava armado e ameaçava matar moradores no bairro Bela Vista.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante uma operação na avenida Paraná, os militares receberam informações que o indivíduo estava dentro de um carro, armado, ameaçando as pessoas.

Durante abordagem, a PM apreendeu um revólver inox calibre 32 com seis munições intactas. Algumas vítimas relataram aos policiais que o homem apontava a arma para elas e dizia que iria matá-las.

A PM disse que não houve motivo aparente para a ação do homem, ele simplesmente estava armado e ameaçava as pessoas. A equipe de militares teve dificuldades para conversar com o homem, visto que ele desacatava os militares.

O homem já tem passagens por homicídio e porte de armas. Ele foi preso por posse ilegal de arma de fogo, ameaça e desacato, e foi encaminhado para a delegacia.

