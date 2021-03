Uma mulher de 34 anos foi morta a tiros pelo ex-namorado, de 32 anos, nesta terça-feira (9), em Nova Serrana. Segundo a Polícia Militar, depois de atingi-la, o autor se matou. A arma usada no crime foi apreendida.

Os policiais foram até a Rua Antônia Braga após informações de que foram ouvidos tiros no endereço. No local, os militares foram informados por testemunhas que o homem tinha discutido com a ex-namorada dele.

Segundo a filha da mulher, de 15 anos, ela ouviu o início de uma discussão entre os dois. Segundo a PM, ele tentava reatar o relacionamento que tinha com a vítima. Eles terminaram no carnaval deste ano.

Em determinado momento, ele atirou nela e, em seguida, se matou com um tiro na cabeça. A mulher chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), recebeu atendimento, mas não resistiu.