Um homem da zona rural de Oliveira ganhou na Justiça o direito à indenização depois de ser baleado por um casal de advogados.

A decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) manteve o entendimento em 1ª instância e a vítima deverá receber mais de R$ 39 mil por danos morais.

O caso

A vítima do disparo afirmou que a advogada usava um trator para destruir uma estrada local, e que ele, no intuito de manter a via, furou os pneus do veículo com um canivete. Por causa disso, a mulher atirou nele e o atingiu com um dos tiros.

Ele disse ainda que, após descarregar a arma, a condutora do trator chamou o companheiro dela, que, armado, também atirou.