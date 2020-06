Um homem de 36 anos ficou ferido após cair de uma laje de cerca de quatro metros de altura, em Arcos.

O acidente ocorreu por volta de 10h30 de sexta-feira (12), na rua Maria Neves dos Santos, bairro Nossa Senhora Aparecida.

Os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados e, no local, se depararam com a vítima caída ao chão, queixando-se de dores na lombar.

Rapidamente os militares imobilizaram o homem e o transportaram para o hospital São José em Arcos. A vítima estava consciente e orientada.