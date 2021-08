Um homem colocou fogo no próprio carro depois que ele foi parado em uma blitz, na cidade de Patrocínio, no Alto Paranaíba. O veículo estava com documentação atrasada.

A Polícia Militar fazia a fiscalização, no Bairro Santo Antônio, e parou o motorista. Além de um problema com o rebaixamento do carro, foi constatado que os impostos veiculares não estavam sendo pagos desde 2018.

Ao ser informado que o automóvel seria recolhido, o dono, que tem 23 anos, ateou fogo no Kadett. A cena foi filmada por testemunhas e o vídeo mostra que o carro ainda rodou alguns metros em chamas, parando apenas depois de bater no muro de uma casa próximo ao local de abordagem.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e o fogo foi apagado. No entanto, o carro já estava completamente destruído.