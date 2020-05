Um homem de 34 anos foi preso na noite dessa segunda-feira (4), na BR-354.

De acordo com a Polícia Rodoviária estadual (PRE), por volta das 22h, durante patrulhamento na altura do km 475 da rodovia, os policiais se depararam com o indivíduo caminhando pelo acostamento.

Durante abordagem ficou constatado que ele é natural de Arcos e possui diversas passagens pela polícia, como ameaças e vários furtos. Foi verificado no sistema informatizado que havia um mandado de prisão em desfavor dele.

O homem já ficou detido na delegacia de Arcos e na Penitenciária de Formiga. Ele foi encaminhado para a delegacia.