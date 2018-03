Um homem foi preso na rua João Vaz, no Centro de Formiga, nessa quarta-feira (7). Havia um mandado de prisão em desfavor dele.

O suspeito de 40 anos já é conhecido no meio policial. Durante a abordagem, foi encontrado com ele R$ 2.475, em dinheiro e um cheque no valor R$ 1.380, um total de R$3.855.

De acordo com o sistema, o homem tem passagens por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para a delegacia.