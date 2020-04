Um homem de 34 anos foi preso na noite dessa quarta-feira (29) na BR-354, em Arcos.

De acordo com a Polícia Rodoviária estadual (PRE), a abordagem ocorreu por volta das 23h30, na altura do km 474, durante Operação Lei Seca itinerante.

Policiais rodoviários de Formiga se depararam nas proximidades da PUC Minas, com um automóvel Fiat / Uno, com placa de Arcos, transitando pelo acostamento com os faróis apagados.

Ao ser realizada abordagem, foi verificado que o condutor estava sem o cinto de segurança, era inabilitado e se encontrava com vários sintomas de embriaguez, como hálito etílico, fala desconexa e olhos avermelhados.