Um homem de 39 anos foi preso na noite dessa segunda-feira (1º), na BR-354, em Arcos.

De acordo com a Polícia Rodoviária estadual (PRE), durante patrulhamento pelo km 474, policiais de Formiga se depararam com um automóvel GM/Corsa transitando com os faróis apagados.

Durante a abordagem, constataram que o condutor residente em Arcos apresentava vários sintomas de embriaguez alcoólica, tais como, olhos avermelhados, hálito etílico e fala desconexa e após fazer o teste do bafômetro, obteve-se o resultado de 0,51 miligramas por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões, medida que está 12 vezes acima do permitido.

O condutor ainda relatou ter ingerido 3 cervejas horas antes. O homem foi conduzido até a delegacia, multado em R$ 3.152,99 e responderá na Justiça pelo crime de embriaguez ao volante.