Na noite de sábado (3), a Polícia Militar de Arcos foi acionada a comparecer em um bar no bairro Jardim Canadá.

Um cidadão, já embriagado, estaria importunando outras pessoas e provocando brigas.

Quando chegaram, os militares perceberam que o indivíduo estava perturbando o trabalho do proprietário do estabelecimento. Ele foi preso, retirado do local e conduzido para a delegacia.

Outras ocorrências