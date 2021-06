Um acidente foi registrado na tarde deste domingo (20) na altura do km 174, da MG-050, em Pedra do Indaiá.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, uma Parati com placas de Santo Antônio do Monte saiu da pista e capotou.

Durante a ocorrência, foi constatado que o condutor, de 53 anos, apresentava sintomas de embriaguez. O homem foi submetido ao teste do etilômetro, e obvete-se o resultado de 0,84, miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões,

O condutor foi preso e conduzido ate a delegacia de Bom Despacho.

Fonte: Polícia Militar Rodoviária

Fotos: divulgação Polícia Militar Rodoviária

