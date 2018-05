Um homem que constava na lista de desaparecidos nos escombros do prédio Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paiçandu, foi encontrado vivo, nesta quarta-feira, 9, em uma cidade na região metropolitana de Belo Horizonte (MG).

A família informou à Polícia que Artur Hector de Paula, de 46 anos, está em Minas. A tia dele, Irani de Paula, havia registrado na segunda-feira, 7, um boletim de ocorrência para informar o desaparecimento dele.

Com a confirmação de que Artur está vivo, o Corpo de Bombeiros busca seis pessoas, oficialmente, que estão desaparecidas nos escombros do prédio que pegou fogo e desabou na madrugada do dia 1º de maio.

São elas: Francisco Dantas, de 56 anos, Selma Almeida da Silva, 41 e os filhos gêmeos de 10 anos Werder e Wendel e o casal Eva Barbosa Lima, de 42 anos e Walmir Souza Santos, de 47 anos.

Na última sexta-feira,4, os bombeiros encontraram a primeira vítima, identificada como Ricardo Oliveira Galvão,de 39 anos.

O resgate de Ricardo foi impossibilitado por uma questão de segundos. Ele já estava amarrado a equipamentos de segurança quando o prédio desabou.