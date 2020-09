Um homem de 49 anos foi agredido por um casal de vizinhos após reclamar do alto volume do som da casa deles.

A ocorrência foi registrada por volta das 14h30, quando a Polícia Militar de Arcos foi acionada a comparecer à rua Tenente Florêncio Nunes, bairro Brasília, por causa de uma confusão envolvendo dois homens.

De acordo com a PM, um homem de 25 anos estava com o som de casa ligado em alto volume e se negou a abaixá-lo mesmo após o vizinho dele buscar, por meio de diálogo, a solução para a perturbação de sossego.

Além de não atender ao pedido, o homem de 25 anos agrediu o vizinho, sendo que ele a esposa dele acabaram presos por lesão corporal.

O aparelho de som foi apreendido.

Ainda no domingo (13), entre 20 e 21 horas, a Polícia Militar realizou uma operação para inibir as ocorrências de perturbação do sossego causadas pelo som em alto volume provocado por veículos em Arcos. Foram apreendidos três automóveis e uma caminhonete, todos na área central da cidade. Tal medida administrativa se deu pelo fato de os condutores ferirem o previsto no Código de Posturas Municipal, além da contravenção penal preconizada no Código de Trânsito Brasileiro.

Fonte: Portal Arcos