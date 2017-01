Da Redação

Um homem, de 37 anos, foi agredido a pauladas por dois jovens, de 18 e 21 anos, e um menor de 15 anos, na noite de sábado (28), na rua Eunésimo Lima, bairro Rosário.

Segundo a Polícia Militar, o homem tinha uma dívida de R$10 com os jovens referente à venda de drogas.

Para se defender das agressões, o homem agrediu os jovens com uma faca. Ele desferiu uma facada na cabeça do menor e outra na mão do jovem de 21 anos.

Todos os quatro envolvidos na ocorrência são conhecidos no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

O homem e os dois jovens foram presos, o menor e materiais foram apreendidos, sendo todos encaminhados para a Delegacia.