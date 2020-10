Na noite dessa quinta-feira (1º), a Polícia Militar de Campo Belo foi acionada via 190 e informada que um homem foi alvejado por disparos de arma de fogo, no semáforo da rua Dom Pedro.

A vítima estava em um veículo VW/Gol, cor preta, e quando parou no semáforo, foi fechado por um carro ocupado por dois homens, que começaram a atirar contra o para-brisa do veículo. O homem foi atingido com tiros na cabeça e no peito, falecendo no local.

Policiais Militares reconheceram a vítima, conhecido como “Fininho”, que já era conhecida no meio policial por diversas denúncias e passagens por tráfico de drogas, receptação, lesão corporal , porte de arma branca e já cumpriu pena no presídio local.

No carro também estava a esposa da vítima, que disse aos policiais não ter visto como tudo aconteceu que se abaixou e só escutou os barulhos de tiros. Disse que não tem conhecimento que seu marido tenha algum desafeto e que não sabia se ele estava sendo ameaçado. Ela sofreu apenas ferimentos no braço esquerdo e nas pernas devido aos estilhaços de vidro que caíram sobre ela.