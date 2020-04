Um homem foi assassinado após uma discussão na noite de sábado (11) na rua Antero Alves Gaia, Conjunto Habitacional Juca Franco (Populares), em Campos Altos.



De acordo com informações da TV KZ, Pablo Ribeiro, de 32 anos, foi ferido com um objeto cortante após desentendimento com um suspeito, de 28 anos.



A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Não foi informado o motivo do desentendimento.



O suspeito do homicídio fugiu e está sendo procurado pela polícia.

Fonte: Tv Bambuí