Um homem de 37 anos foi assassinado na madrugada desse sábado (5) no bairro Novo Horizonte, em Formiga.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu na rua Dico Lavino, por volta das 3h30.



A vítima teria sido apedrejada, De acordo com testemunhas, o suspeito derrubou a vítima e golpeou-a na cabeça por várias vezes utilizando uma pedra de aproximadamente 5 quilos.

Ainda de acordo com testemunhas, o homem pegou uma mulher que estava no local pelos cabelos e esfregou o rosto dela no corpo da vítima. Em seguida, ele fugiu do local.

De acordo com a PM, a motivação do crime pode ter sido passional.

Após rastreamento, o homem de 27 anos foi encontrado na casa da mãe dele. Ele havia acabado de tomar banho e as roupas que ele havia usado durante o crime foram encontradas sujas de sangue.

A mulher que havia sido arrastada também foi encontrada em outra residência. Ela também havia tomado banho e as roupas que usava foram apreendidas.

O indivíduo que é natural de Franca/SP foi preso. Contra ele, há registros de crime de desobediência.

Ainda segundo informações da PM, a vítima tinha registros de delitos de extorsão, lesão corporal, agressão e tráfico de drogas.

A pedra usada no crime foi localizada ao lado do corpo e foi apreendida.

A vítima tinha 37 anos (foto: divulgação)