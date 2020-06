Um homem de 39 anos foi atingido por disparos de arma de fogo, na noite dessa sexta-feira (5), em Lagoa da Prata.

De acordo com informações do Samu, a equipe foi acionada a comparecer na rua Atenor Chagas Madeira, bairro Marília.

No local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) socorreu a vítima, que estava consciente, com ferimentos no lado esquerdo do abdômen e no braço esquerdo.

O homem recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a UPA da cidade.