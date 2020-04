Um homem, de 33 anos, ficou ferido após ser atropelado por um carro na noite dessa segunda-feira (13), na BR-262, em Pará de Minas. O acidente ocorreu por volta das 22h30, sentido Belo Horizonte.

De acordo com o Grupo de Resgate Anjos do Asfalto, a vítima caminhava pela rodovia, momento que foi atropelada pelo veículo de passeio. O motorista não parou para prestar socorro e fugiu do local.

A vítima teve fratura no braço esquerdo, fraturas expostas na perna esquerda, tornozelo, além de um corte grande no pé.

A equipe do Anjos do Asfalto realizou os primeiros atendimentos e acionou uma ambulância da concessionária Triunfo Concebra, que encaminhou a vítima para o Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC) em Pará de Minas.