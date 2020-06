Um homem, que não teve a idade divulgada, foi atingido com um tiro durante uma briga nesse domingo (31), no pátio de um restaurante situado na altura do km 388 da BR-262, entre os municípios de Pará de Minas e Florestal.

De acordo com a Polícia Militar, um grupo de motoqueiros estava no local, quando dois homens iniciaram uma briga. Em seguida, o suspeito pelo disparo saca a arma de fogo e atirou na perna da vítima, que caiu no chão. A PM não informou o que teria motivado a briga.

O homem baleado foi socorrido por uma equipe de resgate da concessionária Triunfo Concebra e encaminhado para UPA de Pará de Minas. O autor do disparo foi detido e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Betim.

Conforme a PM, os dois homens fazem parte de grupos de motoqueiros de Belo Horizonte.