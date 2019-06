Um homem foi baleado neste domingo (30), no bairro Tino Pereira, em Formiga.

O Samu compareceu à rua Mangueiras para prestar socorro à vítima de 30 anos.

O homem estava consciente e com ferimento proveniente de arma de fogo no lado esquerdo do tórax.

Ele recebeu os atendimentos e foi encaminhado para a sala vermelha da Santa Casa de Caridade em estado grave.

Não foi informado o motivo do crime e se alguém foi preso.