O Tribunal do Júri condenou, U.G.C., a 20 anos e quatro meses de prisão em regime fechado, pelo o homicídio qualificado da criança, V.S.R, de dois anos de idade em 2018.

O crime aconteceu em 18 de setembro de 2018, no bairro João Ribeiro em Araxá. O homem estava sozinho com a criança, irmã de sua companheira que havia saído de casa, quando se irritou com o choro da criança, vindo a dar socos e chutes violentos, desfalecendo-a até a morte.

U.G.C. foi preso em flagrante e por conta dos fatos permaneceu preso até o atual momento. O réu confessou o crime.

Fonte: Tv Bambuí