Um homem foi condenado pela Justiça mineira a 199 anos e 11 meses de prisão por abusar sexualmente de duas crianças, suas enteadas, em Alfenas, no Sul de Minas.

Os crimes ocorreram durante 2020 na casa que as duas vítimas, irmãs de 10 e 12 anos, dividiam com a mãe e com o agressor, e só foram revelados após uma delas contar a história à avó materna.

O homem vivia com a mãe das crianças em união estável há oito anos, porém os abusos começaram em 2020, segundo as investigações, tendo sido agravados durante o isolamento social na pandemia, enquanto a mãe estava fora de casa a trabalho.

As duas meninas foram estupradas pelo homem, que também as obrigava a assistir a conteúdo pornográfico na presença dele. Os abusos foram cometidos, primeiro, à mais nova, de 10 anos, que tem deficiência intelectual considerada leve. A mais velha também passou a ser alvo das agressões após descobrir o crime e afirmar que denunciaria o padrasto.