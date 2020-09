A 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) manteve a decisão em um caso de depredação a patrimônio público em Piumhi. Na ocorrência policial, o homem foi algemado e colocado na viatura, a partir daí passou a desferir vários chutes, quebrando a tampa do porta-malas do veículo oficial.

De acordo com a denúncia do Ministério Público (MP), o réu estava causando confusão na rua e estragando o carro de outra pessoa. Entretanto, ao ser abordado pela equipe da polícia, o acusado tentou empreender fuga. Por esse motivo, ele foi contido, algemado e colocado na viatura. Ocorre porém, que no decorrer do percurso até o batalhão de polícia, o detido desferiu vários chutes em todas as direções, até quebrar a tampa de plástico do porta-malas.

No juízo de primeira instância, o réu foi condenado pelo crime de dano qualificado contra patrimônio público. Assim, de acordo com a previsão do artigo 163, inciso III do Código penal (CP).