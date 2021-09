Um homem, de 52 anos, foi preso por atear fogo nessa terça-feira (7) na vegetação da Cachoeira da Capivara, situada no Parque Nacional da Serra da Canastra, em Capitólio.

A Polícia Militar foi acionada e, segundo informações do solicitante, proprietário do local, relatou que o indivíduo provocou um incêndio, queimando aproximadamente de 2 a 3 hectares de mata de capim de campo nativo, sendo combatido pela testemunha e demais pessoas que se encontravam próximas.

Ainda de acordo com os relatos, o homem fugiu em um veículo tomando sentido a cidade de Capitólio. A PM realizou trabalhos de rastreamento e localizou o indivíduo quando ele passava pela rodovia MG-050, no Km 306, nas proximidades do Turvo.

Ao ser abordado, o homem estava nervoso. Ao ser questionado sobre os fatos, disse que realmente estava no local e que ateou fogo na vegetação para se proteger.

Ao fiscalizar a documentação do condutor, foi constatado que sua Carteira de Habilitação estava suspensa. Durante buscas no interior do veículo, foi encontrado três facas. Os materiais e o carro foram recolhidos e apreendidos à Delegacia Federal em Divinópolis.

De acordo com a PM, as providências administrativas quanto ao crime ambiental não foram realizadas, uma vez que, a área atingida pertence a Serra da Canastra, de competência do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, sendo assim, foi enviado o relatório a sua filial em Piumhi.

Fonte: 104 FM