A Polícia Militar de Meio Ambiente durante uma ação da Operação “Paz no Campo” compriu na tarde desta sexta-feira (3) um mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro Cidade Nova, no município de Iguatama.

De acordo com a Polícia Ambiental, após diversas denúncias, foram efetivadas as buscas na residência do suspeito.

No local, foram encontrados: um revólver, de calibre .38, um coldre contendo sete munições intactas de calibre .38, duas munições deflagradas também no calibre .38, uma munição intacta de calibre .22., duas buchas de maconha e quatro pinos de cocaína. O homem não possuía registro da arma.

Também foram encontrados na casa, aparelhos de pesca de uso proibido para a categoria amadora (cinco redes simples e um chuveirinho). O material foi apreendido e encaminhado ao depósito do Pelotão PM de Meio Ambiente. O autor terá que responder pelas infrações ambientais.