A Polícia Militar (PM) recebeu uma denúncia anônima de que um morador, da zona rural do município de Itapecerica, estaria de posse ilegal de uma arma de fogo. Os policiais também foram informados que, em data anterior, o homem já havia feito disparos em via pública com a mesma.

Diante das informações, os militares durante o patrulhamento rural foram até a residência indicada pelo denunciante. Na oportunidade, um dos moradores informou que o suspeito estaria trabalhando em uma fazenda.

Os policiais foram até a fazenda e abordaram o homem de 35 anos de idade. Durante buscas nos pertences do autor, foi localizado um revólver calibre 32.

A arma foi apreendida e o homem foi encaminhado para a Delegacia de Plantão em Formiga.

Fonte: Polícia Militar